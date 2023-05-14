Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Мая 2023, 09:25
Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира в среднем весе, победив канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алимханулы провел титульный бой с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). Этот поединок был рассчитан на 12 раундов, а на кону стоял принадлежавший казахстанцу пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Алимханулы одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде.

Жанибек Алимханулы выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Алимханулы это была вторая титульная защита.


Спорт   Бокс   Жанибек Алимханулы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Что строится, как развивается и сколько средств выделяется - о жизни города Байконыр рассказал Кайрат Нуртай
Что строится, как развивается и сколько средств выделяется - о жизни города Байконыр рассказал Кайрат Нуртай
Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана
Санжар Ташкенбай завоевал «золото» чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Санжар Ташкенбай завоевал «золото» чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
Разработка редких металлов, развитие морских портов: что пишут мировые СМИ о Казахстане
Разработка редких металлов, развитие морских портов: что пишут мировые СМИ о Казахстане
Казахстанские болельщики исполнили гимн а капелла на вручении медалей ЧМ-2023 по боксу
Казахстанские болельщики исполнили гимн а капелла на вручении медалей ЧМ-2023 по боксу
Акция «Ночь музеев» пройдет в Астане 18 мая
Акция «Ночь музеев» пройдет в Астане 18 мая
Экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов арестован на два месяца
Экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов арестован на два месяца
Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте