Жанибек Алимханулы нокаутировал соперника с 24 победами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (7-0, 3 КО) выступил в рамках вечера бокса во Фресно (штат Калифорния, США), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В титульном десятираундовом бою Алимханулы противостоял канадец Альберт Онолуносе (24-2-1, 8 КО). Этот бой не продлился всю отведенную дистанцию и завершился досрочной победой Алимханулы: техническим нокаутом в шестом раунде, перед этим нигериец побывал в нокдауне.

Таким образом, Жанибек одержал восьмую победу на профи-ринге, четвертую — нокаутом и успешно защитил свои пояса чемпиона в среднем весе по версиям WBC Continental Americas и WBO Global. Онолуносе же потерпел третье поражение в профессиональной карьере.