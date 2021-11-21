+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO

21 Ноября 2021 09:31
Поделиться:
Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) выступил на вечере бокса в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахский боец сотворил сенсацию в UFC
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC Команда Казахстана по футболу поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА Турнир по мини-футболу среди работников культуры прошел в столице

Там 27-летний казахстанец сразился с бывшим чемпионом мира в среднем весе по версии WBA, французским боксером Хассаном Ндамом Нжикамом (38-5, 21 КО). Бой в среднем весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю дистанцию: он закончился победой Алимханулы техническим нокаутом в восьмом раунде, при этом в третьем француз побывал в нокдауне.

Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил титул чемпиона WBO Global. Хассан Ндам Нжикам потерпел шестое поражение на профи-ринге.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Видео   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Казахский боец сотворил сенсацию в UFC
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC
Команда Казахстана по футболу поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
Турнир по мини-футболу среди работников культуры прошел в столице
Популярное
1 32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
2 Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
3 «Кредитного» мошенника задержали в Алматы
4 Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
5 KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе
6 Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане
Читайте также
Турнир по мини-футболу среди работников культуры прошел в столице
Теннисист Тимофей Скатов проиграл в четвертьфинале «Челленджера» в Бразилии
32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
«Кредитного» мошенника задержали в Алматы
Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе
Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив