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Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO
21 Ноября 2021 09:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) выступил на вечере бокса в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Там 27-летний казахстанец сразился с бывшим чемпионом мира в среднем весе по версии WBA, французским боксером Хассаном Ндамом Нжикамом (38-5, 21 КО). Бой в среднем весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю дистанцию: он закончился победой Алимханулы техническим нокаутом в восьмом раунде, при этом в третьем француз побывал в нокдауне.
Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил титул чемпиона WBO Global. Хассан Ндам Нжикам потерпел шестое поражение на профи-ринге.
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