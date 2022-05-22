22 Мая 2022 09:26

Жанибек Алимханулы назвал следующего соперника после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) после победы над британцем Дэнни Дигнумом (14-1-1, 8 КО) ответил на вопрос о соперниках, с которыми ему бы хотелось провести бой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

— С кем вы хотите боксировать теперь?

— Может быть Джермалл Чарло.

— Как насчет Деметриуса Андраде? Может он выйдет против вас?

— Чарло, Андраде... Я сейчас в ринге и я хочу обратиться к каждому чемпиону в этом весе. Я здесь и жду вас. Я прошу каждого чемпиона прийти и сразиться со мной.

Также Жанибек Алимханулы признался, что говорил с Дэнни Дигнумом после поединка, пожелал ему удачи в будущем и отметил, что соперник показал хорошие навыки.

Казахстанскому спортсмену предложили сразиться со своим именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Алимханулы ответил, что у молодых драться со старшими не принято.

«Я всегда хотел показать, что такое «казахский стиль». В наших традициях не принято у молодых драться со старшими. Может быть, он перейдет в суперсредний вес, а я соберу все титулы в дивизионе средневесов», - ответил Жанибек.

Сегодня утром в Лас-Вегасе по времени Нур-Султана Жанибек Алимханулы нокаутировал Дигнума во втором раунде и завоевал титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.