Жанибек Алимханулы назвал имя самого желаемого соперника

16 Января 2023, 01:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) назвал своего самого желанного соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксер отреагировал на публикацию промоутерской компании Top Rank в Twitter, в которой подписчикам было предложено назвать самый ожидаемый потенциальный бой.

«Мы хотим знать. Какой предстоящий бой вас больше всего волнует?» - говорится в сообщении пресс-службы промоушена.

Алимханулы ответил, что он большего всего хочет боя с действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе из Мексики Саулем «Канело» Альваресом.

«Жанибек против «Канело», - написал Алимханулы.