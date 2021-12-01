Жанибек Алимханулы назначен официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация WBO обязала американского чемпиона Деметриуса Андраде провести защиту своего пояса против казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«WBO настоящим приказывает сторонам начать переговоры по вышеупомянутому обязательному поединку за звание чемпиона в среднем весе. После отправки этого уведомления сторонам предоставляется 20 дней для переговоров и достижения соглашения», — заявили в WBO.

Отметим, что адресатами письма являются известные промоутеры и менеджеры бойцов Эдди Хирн со стороны Андраде и Боб Арум со стороны Алимханулы.