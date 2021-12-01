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Жанибек Алимханулы назначен официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO

1 Декабря 2021 00:47
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Жанибек Алимханулы назначен официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация WBO обязала американского чемпиона Деметриуса Андраде провести защиту своего пояса против казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«WBO настоящим приказывает сторонам начать переговоры по вышеупомянутому обязательному поединку за звание чемпиона в среднем весе. После отправки этого уведомления сторонам предоставляется 20 дней для переговоров и достижения соглашения», — заявили в WBO.

Отметим, что адресатами письма являются известные промоутеры и менеджеры бойцов Эдди Хирн со стороны Андраде и Боб Арум со стороны Алимханулы.

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#Спорт   #Бокс  
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