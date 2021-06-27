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    09:14, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы досрочно победил экс-чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) провел свой десятый бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на вечере бокса в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где встретился с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО), бывшим «регулярным» чемпионом мира в среднем весе по версии WBA. Бой был рассчитан на десять раундов и закончился победой Алимханулы, Брант не вышел на девятый раунд, при этом в шестом американец побывал в нокдауне.
    Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал десятую победу в своей профессиональной карьере, а Роб Брант потерпел третье поражение. Ожидается, что эта победа приблизит Алимханулы к бою за титул чемпиона мира WBO, обладателем которого является американец Деметриус Андраде (30-0, 18 КО).


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