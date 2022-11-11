Жанибек Алимханулы дал обещание перед защитой титула и бросил вызов чемпионам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы в интервью The Ring рассказал, по какой причине выбор соперника для его дебютной титульной защиты пал на британца Дензела Бентли, а также оставил грозное послание другим лидерам своей весовой категории, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой Алимханулы - Бентли состоится 12 ноября в Лас-Вегасе. По времени Казахстана это будет утро 13 ноября. Фаворит не сомневается, что запишет себе в актив очередную яркую победу.

«Он (Бентли) единственный боксер, который согласился сразиться со мной и быть нокаутированным. Я голоден и нахожусь на своем пике. Я нокаутирую его, и это будет лучшим нокаутом года», - заявил Жанибек.

Также Алимханулы не согласился с тем, что он станет следующим большим именем в боксе из Казахстана.

«Я не следующий, я уже являюсь чемпионом. Все избегают боя со мной. Чемпионы не хотят со мной драться. Я нокаутировал двух бывших чемпионов мира. Я - кошмар среднего веса и у меня много фанатов», - сказал Жанибек Алимханулы.

«Казахский стиль» в очередной раз призвал «топов» своего дивизиона набраться смелости и согласиться выйти против него на ринг:

«Ребята, я даже не хочу больше говорить слово «чемпионы». Чемпионы должны драться с чемпионами. Так вот, ребята, давайте сразимся!» - добавил казахстанец.

Фото: sports.kz