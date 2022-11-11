Жанибек Алимханулы дал обещание перед защитой титула и бросил вызов чемпионам
Бой Алимханулы - Бентли состоится 12 ноября в Лас-Вегасе. По времени Казахстана это будет утро 13 ноября. Фаворит не сомневается, что запишет себе в актив очередную яркую победу.
«Он (Бентли) единственный боксер, который согласился сразиться со мной и быть нокаутированным. Я голоден и нахожусь на своем пике. Я нокаутирую его, и это будет лучшим нокаутом года», - заявил Жанибек.
Также Алимханулы не согласился с тем, что он станет следующим большим именем в боксе из Казахстана.
«Я не следующий, я уже являюсь чемпионом. Все избегают боя со мной. Чемпионы не хотят со мной драться. Я нокаутировал двух бывших чемпионов мира. Я - кошмар среднего веса и у меня много фанатов», - сказал Жанибек Алимханулы.
«Казахский стиль» в очередной раз призвал «топов» своего дивизиона набраться смелости и согласиться выйти против него на ринг:
«Ребята, я даже не хочу больше говорить слово «чемпионы». Чемпионы должны драться с чемпионами. Так вот, ребята, давайте сразимся!» - добавил казахстанец.
Фото: sports.kz