Новости
Жанибек Алимханулы бросил вызов после победы над экс-чемпионом мира
21 Ноября 2021 12:24
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) обратился к своим потенциальным соперникам после победы над французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеЖанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO Казахский боец сотворил сенсацию в UFC Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC
«Кто следующий?» — спросил Алимханулы в Twitter, показав фото с двумя чемпионскими поясами.
Ранее Жанибек Алимханулы неоднократно бросал вызов действующим чемпионам мира в среднем весе. В бою против Нжикама казахстанец успешно защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global. В третьем раунде Алимханулы отправил француза в нокдаун, а в восьмом довел дело до досрочной победы. Это пятый нокаут подряд 28-летнего казахстанского боксера.
Алимханулы также записал обращение к болельщикам после победы нокаутом.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Зарина Дияс встретилась с юными теннисистами Алматы
- Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO
- Казахский боец сотворил сенсацию в UFC
- Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC
- «Барыс» в овертайме переиграл «Северсталь»
- Команда Казахстана по футболу поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн