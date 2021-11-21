Жанибек Алимханулы бросил вызов после победы над экс-чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) обратился к своим потенциальным соперникам после победы над французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Кто следующий?» — спросил Алимханулы в Twitter, показав фото с двумя чемпионскими поясами.

Ранее Жанибек Алимханулы неоднократно бросал вызов действующим чемпионам мира в среднем весе. В бою против Нжикама казахстанец успешно защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global. В третьем раунде Алимханулы отправил француза в нокдаун, а в восьмом довел дело до досрочной победы. Это пятый нокаут подряд 28-летнего казахстанского боксера.

Алимханулы также записал обращение к болельщикам после победы нокаутом.