+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 4 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жанибек Алимханулы бросил вызов после победы над экс-чемпионом мира

21 Ноября 2021 12:24
Поделиться:
Жанибек Алимханулы бросил вызов после победы над экс-чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) обратился к своим потенциальным соперникам после победы над французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-6, 21 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Зарина Дияс встретилась с юными теннисистами Алматы
Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO Казахский боец сотворил сенсацию в UFC Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC

«Кто следующий?» — спросил Алимханулы в Twitter, показав фото с двумя чемпионскими поясами.

Ранее Жанибек Алимханулы неоднократно бросал вызов действующим чемпионам мира в среднем весе. В бою против Нжикама казахстанец успешно защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global. В третьем раунде Алимханулы отправил француза в нокдаун, а в восьмом довел дело до досрочной победы. Это пятый нокаут подряд 28-летнего казахстанского боксера.

Алимханулы также записал обращение к болельщикам после победы нокаутом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Зарина Дияс встретилась с юными теннисистами Алматы
Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO
Казахский боец сотворил сенсацию в UFC
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC
Популярное
1 Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
2 32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
3 Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
4 «Кредитного» мошенника задержали в Алматы
5 Штормовые предупреждения объявлены в столице и 12 областях Казахстана
6 Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане
Читайте также
«Барыс» в овертайме переиграл «Северсталь»
Команда Казахстана по футболу поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
«Кредитного» мошенника задержали в Алматы
Штормовые предупреждения объявлены в столице и 12 областях Казахстана
Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив