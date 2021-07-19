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    10:18, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Жанибек Алимханулы бросил новый вызов чемпиону мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы в очередной раз сделал заявление о готовности сразиться за титул чемпиона мира в своей категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В настоящее время чемпионами-средневесами являются американцы Джермалл Чарло (WBC) и Деметриус Андраде (WBO), казахстанец Геннадий Головкин (IBF, IBO) и представитель Японии Риота Мурата (WBA Super).

    «Я хочу чемпионский бой. Я второй номер в рейтинге WBO. Мунгия — первый номер рейтинга. Я знаю, что они не согласятся на поединок со мной. Потому что знают, что я их нокаутирую. Андраде? Где он? Мне нужен мой титул чемпиона мира WBO», — написал в Twitter Жанибек, отметив аккаунты своего промоутера Боба Арума, президента WBO Франсиско «Пако» Валькарселя и главы WBC Маурисио Сулеймана.



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