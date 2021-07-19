Жанибек Алимханулы бросил новый вызов чемпиону мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы в очередной раз сделал заявление о готовности сразиться за титул чемпиона мира в своей категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В настоящее время чемпионами-средневесами являются американцы Джермалл Чарло (WBC) и Деметриус Андраде (WBO), казахстанец Геннадий Головкин (IBF, IBO) и представитель Японии Риота Мурата (WBA Super).

«Я хочу чемпионский бой. Я второй номер в рейтинге WBO. Мунгия — первый номер рейтинга. Я знаю, что они не согласятся на поединок со мной. Потому что знают, что я их нокаутирую. Андраде? Где он? Мне нужен мой титул чемпиона мира WBO», — написал в Twitter Жанибек, отметив аккаунты своего промоутера Боба Арума, президента WBO Франсиско «Пако» Валькарселя и главы WBC Маурисио Сулеймана.



