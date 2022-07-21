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Жанибек Алимханулы без боя может стать полноценным чемпионом мира
21 Июля 2022 07:35

Жанибек Алимханулы без боя может стать полноценным чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила хорошие новости казахстанцу Жанибеку Алимханулы (12-0, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

WBO официально обязала американского боксера Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) провести защиту пояса чемпиона мира в среднем весе. Если он откажется, то титул станет вакантным, и Жанибек Алимханулы автоматически будет повышен от звания «временного» чемпиона мира до «полноценного».

«Временный» пояс WBO Алимханулы завоевал в мае, нокаутировав во втором раунде британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО). Что касается Андраде, то он также должен был вернуться на ринг в мае и провести бой с ирландцем Заком Паркером (22-0, 16 КО), но получил травму, и поединок был отменен.


Фото: sports.kz

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