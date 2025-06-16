Жанибек Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге журнала The Ring

В среднем весе на первом месте по-прежнему идет казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) — он владеет титулами чемпиона мира по версиям WBO и IBF. Вслед за ним расположились чемпион WBC, доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО), и британский боксер Хамза Шираз (21-0-1, 17 КО). Чемпион WBA, кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО), занимает четвертое место.

Предыдущий бой Жанибек Алимханулы провел 5 апреля: на вечере бокса в Астане он нокаутировал в пятом раунде француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО).