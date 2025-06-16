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    03:52, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Жанибек Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге журнала The Ring

    Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг в различных весовых категориях,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: Kazinform

    В среднем весе на первом месте по-прежнему идет казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) — он владеет титулами чемпиона мира по версиям WBO и IBF. Вслед за ним расположились чемпион WBC, доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО), и британский боксер Хамза Шираз (21-0-1, 17 КО). Чемпион WBA, кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО), занимает четвертое место.

    Предыдущий бой Жанибек Алимханулы провел 5 апреля: на вечере бокса в Астане он нокаутировал в пятом раунде француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО).

     

    Теги:
    Спорт Рейтинг Бокс Жанибек Алимханулы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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