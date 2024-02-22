Жанибек Алимханулы получил нового обязательного претендента на титул

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг среднего веса, где поясом чемпиона мира владеет представитель Казахстана Жанибек Алимханулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Британский боксер Крис Юбэнк-младший потерял первую строчку в табели о рангах, а его место занял соотечественник Хамза Шираз. Сам Юбэнк переместился на вторую строчку, сместив на третье место Мейирима Нурсултанова из Казахстана.

Таким образом, Хамза Шираз стал основным претендентом на чемпионский титул Жанибека. Напомним, что в этом месяце британец нокаутировал Лиама Уильямса, после чего он и его промоутер Фрэнк Уоррен заявили о готовности к поединку с «Казахским стилем».