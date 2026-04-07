    22:52, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Жанибек Алимханулы исключен из мирового рейтинга

    Сайт Boxrec.com обновил рейтинг среднего веса, убрав казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) с первого места дивизиона, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    Изменения произошли на фоне его дисквалификации, связанной с допинг-скандалом. Теперь лидером рейтинга является кубинец Эрисланди Лара (32-3-3, 19 КО). На второй позиции располагается доминиканец Карлос Адамес (27-1-1, 18 КО), а третью строчку занимает британец Конор Бенн (24-1, 14 КО).

    Таким образом, Алимханулы утратил статус первого номера среднего веса по версии Boxrec, несмотря на отсутствие поражений в профессиональной карьере.

    Напомним, казахстанец остается чемпионом мира по версии WBO в среднем весе, однако отбывает годичную дисквалификацию за положительный допинг-тест на мельдоний, выявленный в конце 2025 года. Срок отстранения действует до 2 декабря 2026 года.

    Из-за невозможности провести обязательную защиту титула 10 марта 2026 года IBF лишила его чемпионского пояса, тогда как WBO сохранила за ним статус полноценного чемпиона, введя временный титул на период его отсутствия.



    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают