Жанибек Алимханулы исключен из мирового рейтинга

Изменения произошли на фоне его дисквалификации, связанной с допинг-скандалом. Теперь лидером рейтинга является кубинец Эрисланди Лара (32-3-3, 19 КО). На второй позиции располагается доминиканец Карлос Адамес (27-1-1, 18 КО), а третью строчку занимает британец Конор Бенн (24-1, 14 КО).

Таким образом, Алимханулы утратил статус первого номера среднего веса по версии Boxrec, несмотря на отсутствие поражений в профессиональной карьере.

Напомним, казахстанец остается чемпионом мира по версии WBO в среднем весе, однако отбывает годичную дисквалификацию за положительный допинг-тест на мельдоний, выявленный в конце 2025 года. Срок отстранения действует до 2 декабря 2026 года.

Из-за невозможности провести обязательную защиту титула 10 марта 2026 года IBF лишила его чемпионского пояса, тогда как WBO сохранила за ним статус полноценного чемпиона, введя временный титул на период его отсутствия.





