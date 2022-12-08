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Жанель Рустемова  вышла во второй круг теннисного турнира в Египте

8 Декабря 2022, 09:13
Жанель Рустемова  вышла во второй круг теннисного турнира в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанки Жанель Рустемова и Аружан Сагандикова в среду сошлись в очном поединке первого круга одиночного разряда турнира серии ITF в Шарм-эль-Шейхе с призовым фондом 15 тыс. долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

18-летняя Жанель стартовала с квалификации, где одержала уверенные победы. В матче против 17-летней подруги по команде Рустемова выиграла со счетом 6:3, 6:2. Во втором круге казахстанка сразится с француженкой Наей Берекоэчея.

Между тем, в парном разряде этого же соревнования Рустемова и Сагандикова вышли в четвертьфинал, где их ждет поединок с россиянками Елизаветой Машной и Елизаветой Морозовой.


Фото: ktf.kz

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