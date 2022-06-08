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Жандос Умиралиев назначен заместителем генерального прокурора РК
8 Июня 2022 14:33

Жандос Умиралиев назначен заместителем генерального прокурора РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Умиралиев Жандос Жанибекович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Кененбаев Ерлик Абдракымович освобожден от должности заместителя генерального прокурора Республики Казахстан.


Умиралиев Жандос Жанибекович , 1978 года рождения, образование высшее, окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника районного прокурора и до настоящего времени более 18 лет непрерывно продолжает службу в органах прокуратуры.

Имеет опыт работы на различных, в том числе руководящих должностях прокуратуры Актюбинской области и Западной региональной транспортной прокуратуры.

С 2010 по 2011 год являлся старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям – секретарем Координационного Совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

С 2011 по 2017 годы занимал должность заместителя прокурора города Алматы.

В 2017-2018 годах работал начальником департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры и заместителем начальника Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратурой.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Женат, воспитывает четверых детей.


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