Жандос Еркинбек назначен акимом Кармакшинского района Кызылординской области

19 Января 2023, 10:27

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Кызылординской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Кармакшинским районным маслихатом на должность акима Кармакшинского района назначен Жандос Еркинбек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Еркинбек Жандос Еркинбекович родился в 1983 году в Кармакшинском районе.

В 2004 году окончил Военный институт Комитета национальной безопасности Казахстана по специальности «управление служебно-боевыми действиями подразделений», в 2008 году Казахский гуманитарно-юридический университет - по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2004 году с военной службы до 2013 года.

В 2013-2018 годах занимал ответственные руководящие должности различного уровня в ряде компаний.

В 2019-2021 годы работал руководителем отдела управления мобилизационной подготовки Кызылординской области, в 2021-2022 годы - заместителем акима Кармакшинского района.

С мая 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Кызылординской области.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области