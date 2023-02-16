Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Жандос Дуйсенгалиев назначен заместителем акима города Уральска

16 Февраля 2023, 16:44
Жандос Дуйсенгалиев назначен заместителем акима города Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Заместителем акима Уральска стал экс-руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Жандос Дуйсенгалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Распоряжением акима Уральска на должность заместителя градоначальника назначен 33-летний Жандос Дуйсенгалиев. Он будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. На этом посту он сменил Мираса Мулкая, который был назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ по ЗКО.

В разные годы Жандос Дуйсенгалиев работал в аппаратах акима Сырымского, Казталовского районов и Уральска.

Всего у акима Уральска три заместителя:

Мирболат Нуржанов, курирующий сферы социальной защиты, образования, спорта и культуры;

Асхат Кульбаев, курирующий вопросы сельского хозяйства, строительства, транспорта, дорог, земельных отношений, архитектуры и инвестиций.


Фото: mgorod.kz
Новости по теме
Полномочия акимата в сфере градостроительного контроля усилят в Алматы
Двойные продажи в ЖК Ush Qonyr в Алматы: 141 квартира находится под арестом
Рокировка кадров произошла в судах Казахстана
Теги:
Читайте также
Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе
Экс-замакима Караганды Жаксылыку Шалабекову вынесли новый приговор
Пьяный мужчина чуть не отрезал палец продавцу магазина в ЗКО
Даурен Абаев назначен заместителем генерального секретаря СНГ
Акима Актау оштрафовали за неисполнение решения суда
Двойные продажи в ЖК Ush Qonyr в Алматы: 141 квартира находится под арестом
Рокировка кадров произошла в судах Казахстана
Проект Актюбинской области по повышению качества образования в малокомплектных школах масштабируют в РК
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей