Жандос Дуйсенгалиев назначен заместителем акима города Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Заместителем акима Уральска стал экс-руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Жандос Дуйсенгалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Распоряжением акима Уральска на должность заместителя градоначальника назначен 33-летний Жандос Дуйсенгалиев. Он будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. На этом посту он сменил Мираса Мулкая, который был назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ по ЗКО.

В разные годы Жандос Дуйсенгалиев работал в аппаратах акима Сырымского, Казталовского районов и Уральска.

Всего у акима Уральска три заместителя:

Мирболат Нуржанов, курирующий сферы социальной защиты, образования, спорта и культуры;

Асхат Кульбаев, курирующий вопросы сельского хозяйства, строительства, транспорта, дорог, земельных отношений, архитектуры и инвестиций.

Фото: mgorod.kz