РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:02, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жандос Дуйсембиев назначен председателем Комитета госдоходов МФ РК

    комитет госдоходов
    Фото: сайт Минфина РК

    Приказом министра финансов Республики Казахстан Дуйсембиев Жандос Жумабаевич назначен на должность председателя Комитета государственных доходов МФ РК, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Жандос Дуйсембиев родился в 1979 году в Алматинской области. 

    В 2000 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «финансы и кредит»;

    В 2015 году окончил Университет "Алматы" по специальности «юриспруденция».

    Карьера

    Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности специалиста-налогового инспектора отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району г.Алматы.

    С декабря 2006 года по октябрь 2009 года - начальник отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району г.Алматы.

    С октября 2009 года по апрель 2010 года занимал должность начальника Управления принудительного взимания Налогового Департамента по г.Алматы.

    С апреля 2010 года по декабрь 2012 года - заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району г.Алматы.

    С декабря 2012 года по июль 2013 года года - руководитель Управления администрирования акцизов Налогового департамента по г.Алматы.

    С июля 2013 года по август 2013 года - руководитель отдела аудита юридических лиц Управления налогового аудита Налогового департамента по г.Алматы.

    С августа 2013 года по март 2014 года - руководитель отдела аудита №5 Управления налогового аудита Налогового департамента по городу Алматы.

    С 2014 года по февраль 2015 года - руководитель Управления по работе с задолженностью ДГД по г.Алматы.

    С февраля 2015 года по декабрь 2016 года - руководитель Управления государственных доходов по Наурызбайскому району г.Алматы.

    С декабря 2016 года по май 2017 года назначен заместителем руководителя УГД по Медеускому району г.Алматы.

    С мая 2017 года по апрель 2019 года - руководитель организационно-финансового управления Департамента государственных доходов по г.Алматы.

    С апреля 2019 года по январь 2022 года - директор Департамента аудита Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г.Нур-Султан.

    С января 2022 года по июнь 2022 года занимал должность директора Департамента электронного декларирования Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г.Нур-Султан.

    С июня 2022 года занимал должность Руководителя РГУ «Главное диспетчерское управление Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан», г. Астана.

    Теги:
    Назначения Минфин РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!