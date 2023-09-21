Жандос Дуйсембиев назначен председателем Комитета госдоходов МФ РК

Приказом министра финансов Республики Казахстан Дуйсембиев Жандос Жумабаевич назначен на должность председателя Комитета государственных доходов МФ РК, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Жандос Дуйсембиев родился в 1979 году в Алматинской области.

В 2000 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «финансы и кредит»;

В 2015 году окончил Университет "Алматы" по специальности «юриспруденция».

Карьера

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности специалиста-налогового инспектора отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району г.Алматы.

С декабря 2006 года по октябрь 2009 года - начальник отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району г.Алматы.

С октября 2009 года по апрель 2010 года занимал должность начальника Управления принудительного взимания Налогового Департамента по г.Алматы.

С апреля 2010 года по декабрь 2012 года - заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району г.Алматы.

С декабря 2012 года по июль 2013 года года - руководитель Управления администрирования акцизов Налогового департамента по г.Алматы.

С июля 2013 года по август 2013 года - руководитель отдела аудита юридических лиц Управления налогового аудита Налогового департамента по г.Алматы.

С августа 2013 года по март 2014 года - руководитель отдела аудита №5 Управления налогового аудита Налогового департамента по городу Алматы.

С 2014 года по февраль 2015 года - руководитель Управления по работе с задолженностью ДГД по г.Алматы.

С февраля 2015 года по декабрь 2016 года - руководитель Управления государственных доходов по Наурызбайскому району г.Алматы.

С декабря 2016 года по май 2017 года назначен заместителем руководителя УГД по Медеускому району г.Алматы.

С мая 2017 года по апрель 2019 года - руководитель организационно-финансового управления Департамента государственных доходов по г.Алматы.

С апреля 2019 года по январь 2022 года - директор Департамента аудита Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г.Нур-Султан.

С января 2022 года по июнь 2022 года занимал должность директора Департамента электронного декларирования Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г.Нур-Султан.

С июня 2022 года занимал должность Руководителя РГУ «Главное диспетчерское управление Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан», г. Астана.