Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работать на госслужбе всегда ответственно. Это большая ответственность, прежде всего перед самим собой, перед нашими коллегами, перед нашим населением РК. Основная роль Министерства здравоохранения - охрана здоровья граждан Казахстана. Я не вижу назначения, я исполняю обязанности», - прокомментировал Жандос Буркитбаев журналистам после заседания Правительства.

Напомним, 20 декабря Указом Главы государства Алексей Цой был освобожден от должности Министра здравоохранения Республики Казахстан.

Позже бывший министр здравоохранения прокомментировал свою отставку.

Также сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Алексею Цою за активную работу.

Как отметил сам Алексей Цой, он перешел в гражданский сектор и намерен развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы.