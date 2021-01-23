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    19:35, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Жандос Буркитбаев назначен вице-министром здравоохранения РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК Буркитбаев Жандос Конысович назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Жандос Буркитбаев родился в 1971 году в Жамбылской области. В 1996 году окончил Алматинский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова по специальности «Лечебное дело», в 2003 году — Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева по специальности «Государственное и местное управление», в 2007 году — Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности «Фармация», в 2018 году — Казахстанский медицинский университет ВШОЗ.

    Трудовую деятельность начал в 1996 году врачом-терапевтом городской клинической больницы скорой медицинской помощи Алматы. В разные годы работал врачом Республиканского центра медицины катастроф города Алматы, главным специалистом, начальником отдела, начальником управления Министерства здравоохранения, заместителем заведующего отдела обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК. В 2008 году возглавил ГККП на ПХВ «Центр крови» столицы. С 23 января 2019 года занимал должность председателя правления ТОО «Национальный научный онкологический центр».


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Назначения Минздрав РК
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