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Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза

19 Января 2023, 01:00
Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Руководителем аппарата акима Экибастуза стал Жандарбек Туребеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Жандарбек Туребеков родился в 1994 году, образование высшее. Стаж на государственной службе - более шести лет. Начал трудовую деятельность социальным работником в отделе занятости и социальных программ города Аксу.

В разные годы занимал должности главного специалиста отдела регистрации актов гражданского состояния города Аксу, главного специалиста организационно-контрольного отдела аппарата акима города Аксу.

До настоящего дня Жандарбек Туребеков являлся руководителем отдела протокольно-организационной и территориальной работы аппарата акима Павлодарской области.


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