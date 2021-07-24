Жандарбек Бекшин рассказал, почему ужесточили карантин в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, чем вызваны дополнительные карантинные ограничения в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы пока не достигнута достаточная иммунная прослойка населения, на сегодня она составляет 40%. На фоне недостаточных темпов вакцинации и роста заболеваемости в городе ужесточили карантинные меры.

По словам Жандарбека Бекшина, эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе Алматы резко ухудшилась. За прошедшие сутки в мегаполисе зафиксировано 1 080 случаев заражения.

«Такие масштабы приводят к нагрузке на систему здравоохранения, на медицинских работников. Тем более что еще не достигнута иммунная прослойка. Для того чтобы стабилизировать обстановку в городе, нам необходимо вакцинировать 70% населения. На сегодня иммунная прослойка, по нашим данным, составляет 40%. Распространение коронавируса идет среди неиммунизированных и непереболевших граждан», - отметил Ж. Бекшин.

Главный санитарный врач Алматы назвал известную причину роста зараженных – распространение «дельта»-варианта коронавируса. Данный штамм обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления.

«За последнюю неделю продолжается нарастание удельного веса «симптомных» больных с 88% до 90%. Заболеваемость КВИ возросла в 1,4 раза, суточный прирост составил более 1%, что свидетельствует о нарастающем темпе распространения КВИ в обществе, требующем введения более жестких ограничительных мер», - сказал Ж. Бекшин.

В ходе брифинга главный санитарный врач мегаполиса призвал алматинцев вакцинироваться, так как эффективность прививок составляет более 90%.

«Мы ведем мониторинг повторно заболевших граждан. На сегодня у нас 178 человек заболели после полного цикла вакцинации. Потому что не все вакцины обеспечивают стопроцентную защиту и нужно учитывать отдельные особенности организма. Мы рекомендуем переболевшим через 6 месяцев пройти вакцинацию. Это усилит иммунитет», - подчеркнул Ж. Бекшин.

Главный санврач сообщил, что заразность «дельта»-штамма гораздо выше ранее свирепствовавшего британского штамма коронавируса.

«Если в прошлом году базовый уханьский штамм давал до 50% симптоматики, по британскому штамму симптоматика возросла до 60%. Симптоматика «дельта» достигает 88-90%. В инфекционные стационары уже попадают с осложнениями, в тяжелом состоянии. В связи с этим, мы приняли новое постановление, которое позволит нам сдержать инфекцию», - объяснил причину строгих ограничений Ж. Бекшин.

Руководитель санитарно-эпидемиологического ведомства призвал горожан продолжать соблюдать масочный режим, не посещать массовые мероприятия.



