Жандарбек Бекшин призвал усилить дезинфекционный режим на предприятиях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный врач РК Жандарбек Бекшин призвал усилить дезинфекционный режим на предприятиях и в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с ситуацией (по распространению коронавируса в мире - прим. авт.) я хочу также обратиться к руководителям предприятий - нужно усилить дезинфекционный режим, чтобы в обязательном порядке были условия для мытья рук (жидкое мыло), устанавливать во всех общественных организациях», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.
В этой связи главный санитарный врач призвал предприятия следить за выполнением дезинфекционного режима.
«Особенно в супермаркетах, медицинских учреждениях нужно соблюдать дезинфекционные режимы, ежечасно обрабатывать перила, дверные ручки», - отметил он.
Ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 2715.
Кроме того, количество зараженных смертельным коронавирусом в Южной Корее составило 1146. На сегодняшний день в Южной Корее от коронавируса умерло 11 человек.
Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены и в Германии.
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