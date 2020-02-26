+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 11 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жандарбек Бекшин призвал усилить дезинфекционный режим на предприятиях

26 Февраля 2020 12:05
Поделиться:
Жандарбек Бекшин призвал усилить дезинфекционный режим на предприятиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный врач РК Жандарбек Бекшин призвал усилить дезинфекционный режим на предприятиях и в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Количество оказываемых медуслуг в рамках ОСМС выросло в Алматы
Прибывшие из Японии, Италии, Ирана, Южной Кореи будут помещены на карантин - Минздрав Алматинцы отчислили более 54 млрд тенге в Фонд медицинского страхования Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею из-за коронавируса

«В связи с ситуацией (по распространению коронавируса в мире - прим. авт.) я хочу также обратиться к руководителям предприятий - нужно усилить дезинфекционный режим, чтобы в обязательном порядке были условия для мытья рук (жидкое мыло), устанавливать во всех общественных организациях», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.

В этой связи главный санитарный врач призвал предприятия следить за выполнением дезинфекционного режима.

«Особенно в супермаркетах, медицинских учреждениях нужно соблюдать дезинфекционные режимы, ежечасно обрабатывать перила, дверные ручки», - отметил он.

Ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 2715.

Кроме того, количество зараженных смертельным коронавирусом в Южной Корее составило 1146. На сегодняшний день в Южной Корее от коронавируса умерло 11 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены и в Германии.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Безопасность, Общество,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив