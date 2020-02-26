Жандарбек Бекшин призвал усилить дезинфекционный режим на предприятиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный врач РК Жандарбек Бекшин призвал усилить дезинфекционный режим на предприятиях и в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ситуацией (по распространению коронавируса в мире - прим. авт.) я хочу также обратиться к руководителям предприятий - нужно усилить дезинфекционный режим, чтобы в обязательном порядке были условия для мытья рук (жидкое мыло), устанавливать во всех общественных организациях», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.

В этой связи главный санитарный врач призвал предприятия следить за выполнением дезинфекционного режима.

«Особенно в супермаркетах, медицинских учреждениях нужно соблюдать дезинфекционные режимы, ежечасно обрабатывать перила, дверные ручки», - отметил он.

Ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 2715.

Кроме того, количество зараженных смертельным коронавирусом в Южной Корее составило 1146. На сегодняшний день в Южной Корее от коронавируса умерло 11 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены и в Германии.