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Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача РК

20 Марта 2020 19:28
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Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жандарбек Бекшин покинул пост Главного государственного санитарного врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно приказу министра здравоохранения Елжана Биртанова Бекшин Жандарбек Мухтарович покинул пост главного санитарного врача. Сейчас он выполняет свои обязанности в качестве заместителя председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг», - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.

По информации Диаса Ахметшарипа, главным санитарным врачом РК назначена Айжан Есмагамбетова. Ранее она занимала должность директора департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.


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Ключевые слова: Отставки , Минздрав РК, Здравоохранение,
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Акбота Кузекбай

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