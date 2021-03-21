Жандарбек Бекшин: Подозреваем, что появился один мутированный штамм

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие штаммы коронавирусной инфекции обнаружены в Алматы, ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы подозреваем, что появился один мутированный штамм. Его предстоит еще определить. Учитывая, что наши сограждане постоянно выезжают за границу, в первую очередь, наиболее тесные связи с Европой, РФ, США. Конечно, наша работа будет проводиться по тем штаммам, которые выявляются в этих регионов. Учитывая это, распространению всегда способствовало пренебрежение как населения, так и предпринимателей, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические требования. Учитывая, что высокая заразность, нам нужно принять меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения. Поэтому мы предлагаем строгие меры», - сказал Жандарбек Бекшин во время онлайн-брифинга в Алматы.

По словам Ж. Бекшина, на сегодня наблюдаются клинические проявления, также диагностика проведена на наличие трех штаммов КВИ.

«Министерство здравоохранения оперативно поставило необходимое количество тест-систем, которые определяют изменения в структуре гена-возбудителя. То есть, провели исследование на элемент мутации. При этом мы говорим о вероятном нахождении. Диагностика проводилась на наличие трех штаммов - британского, бразильского и южно-африканского. Идентификация продолжается дополнительными методами исследования - ПЦР и работы по секвенированию возбудителя. После этого мы можем сказать, какие возбудители имеются», - сказал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что идентификация того или иного штамма сейчас продолжается дополнительными исследованиями. Только после этого можно сказать, какой штамм обнаружен.

По словам главного санврача Алматы, заразность нового штамма выше на 70%.