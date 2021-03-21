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    19:46, 20 Март 2021 | GMT +6

    Жандарбек Бекшин – о заболевании коронавирусом: Это вина нас самих!

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин высказался о соблюдении эпидемиологических ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Иностранцы более дисциплинированные, чем наши соотечественники, которые прибывают и с европейского континента, и из ОАЭ, и из Турции. Стамбульские аэропорты являются основным хабом для южной части земного шара. То есть, юго-восточная Азия, африканский континент. Ну и с европейского континента тоже транзитом прибывают наши граждане, которые учатся, проживают, выезжают во многие страны», - рассказал Жадарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Алматы.

    «Заражение может пройти и в инкубационном периоде, и в начальном периоде, когда даже ПЦР не улавливает, есть «мертвое пространство», где нет необходимой концентрации вируса, который диагностируется нашими методиками. В дальнейшем это вина нас самих! Как я сказал, пренебрежение противоэпидемиологическими мерами, о которых мы говорим: маски, социальная дистанция, дезинфекционный режим», - заявил Ж. Бекшин.

    Жандарбек Бекшин в ходе брифинга заявил о подозрении на появление мутированного штамма.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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