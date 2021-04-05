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    17:47, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Жандарбек Бекшин назвал переход на «удаленку» самой эффективной мерой

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин назвал наиболее эффективную меру по нераспространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наиболее эффективным мы считаем пункт по переводу организаций, офисов (на удаленный режим работы – прим. редакции), за исключением промышленных, строительных, транспорта, где по технологическому процессу обязательно нужны рабочие. Мы сохранили эту позицию поскольку она эффективна, 80% сотрудников должно переводиться на удаленный режим, 20% - на очный режим», - сказал в ходе брифинга Жандарбек Бекшин.

    По его данным, после того, как эта норма стала работать, количество заражений на рабочих местах снизилось с 9 до 5%.

    «На сегодня мы прекрасно видим, что данная норма оказывает влияние также на заполняемость общественного транспорта. Считаем, что именно перевод на удаленный режим работы наиболее эффективен», - отметил он.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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