Жандарбек Бекшин: Масок хватает

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин рассказал о ситуации с медицинскими масками в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для больниц нам хватает всего. Мы делаем срочные крупные закупы медицинских масок разных видов: 2,5 млн обычных медицинских масок, 1,3 млн респираторных масок, одноразовых и профессиональных костюмов, противовирусных препаратов, расходников для диагностической аппаратуры и расходников для метода экстракорпоральной мембранной оксигенации», - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в Казмедиацентре.

Кроме того, будет приобретено 30 капсул для транспортировки тяжело больных и 33 дополнительных тепловизора стационарных и ручных, для дистанционной термометрии.

«Масок, защитных костюмов, лекарственных средств на всех хватит. Мы обратились также к отечественным производителям для массового производства марлевых повязок», - добавил Ж. Бекшин.

Напомним, Министерство иностранных дел РК направило ноту китайским коллегам об эвакуации казахстанских граждан.

28 января министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о четырех госпитализированных пациентах, прибывших из Китая.



