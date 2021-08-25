Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку. Об этом рассказал на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ввели амнистию и не собираемся преследовать тех, кто совершил ошибку. Нужно прийти в пункт вакцинации, признаться и получить прививку. Главное, что они осознали то, что совершили ошибку. Вакцинация бесплатная для всех. Наша задача не наказывать их. Купившему паспорт вакцинации нужно будет объяснить причину», - сказал Жандарбек Бекшин.

Как уточнила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева, врачи выступают за то, чтобы все провакцинировались.

«Мы не знаем, сколько уже граждан купили паспорта вакцинации. Мы как врачи за то, что все должны провакцинироваться. Мы поддерживаем идею амнистии. Чем лечить такого пациента, лучше сделать вакцинацию», - заявила спикер.

Напомним, на сегодня иммунная прослойка населения Алматы после полного курса вакцинации составляет 41% от официальной численности населения.