Жандарбек Бекшин анонсировал смягчение карантинных мер в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин объявил о грядущем смягчении карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Жандарбека Бекшина, эпидемиологическая ситуация в Алматы стабилизировалась с тенденцией к дальнейшему снижению заболеваемости COVID-19, в матрице оценки эпидемиологической ситуации РК Алматы с 12 июня находится в «зеленой зоне». С начала месяца заболеваемость КВИ снизилась в два раза. За последние сутки зарегистрировано 112 случаев КВИ, суточный прирост снизился до 0,1%.

С начала эпидемии в Алматы зарегистрировано 71820 случаев КВИ, с начала текущего года - более 53 тыс. случаев (53299). Продолжается устойчивая динамика снижения показателя заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней с 64,7 до 39,8 при стабилизации репродуктивного числа на уровне 0,79, что соответствует параметрам «зеленой зоны».

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №12 от 25 марта 2021 года, в настоящее время подготовлено постановление главного государственного санитарного врача Алматы о порядке послабления деятельности социально-экономических объектов по «зеленой зоне» матрицы через семь дней после перехода в «зеленую зону», то есть с 19 июня», - сказал Ж. Бекшин.



