РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:12, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Жандарбек Бекшин анонсировал смягчение карантинных мер в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин объявил о грядущем смягчении карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Жандарбека Бекшина, эпидемиологическая ситуация в Алматы стабилизировалась с тенденцией к дальнейшему снижению заболеваемости COVID-19, в матрице оценки эпидемиологической ситуации РК Алматы с 12 июня находится в «зеленой зоне». С начала месяца заболеваемость КВИ снизилась в два раза. За последние сутки зарегистрировано 112 случаев КВИ, суточный прирост снизился до 0,1%.

    С начала эпидемии в Алматы зарегистрировано 71820 случаев КВИ, с начала текущего года - более 53 тыс. случаев (53299). Продолжается устойчивая динамика снижения показателя заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней с 64,7 до 39,8 при стабилизации репродуктивного числа на уровне 0,79, что соответствует параметрам «зеленой зоны».

    «Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №12 от 25 марта 2021 года, в настоящее время подготовлено постановление главного государственного санитарного врача Алматы о порядке послабления деятельности социально-экономических объектов по «зеленой зоне» матрицы через семь дней после перехода в «зеленую зону», то есть с 19 июня», - сказал Ж. Бекшин.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!