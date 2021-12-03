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Жанбота Алдабергенова завоевала «серебро» этапа Кубка мира по фристайл-акробатике
3 Декабря 2021 00:00
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РУКА. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова заняла второе место на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В финал спортсменка пробилась с четвертым результатом. После первого прыжка в решающем раунде она была пятой. Это позволило ей выйти в большой финал.
В заключительной попытке Алдабергенова показала стабильность в результатах, финишировав в итоге на втором месте - отличное начало олимпийского сезона.
Первой стала Фаню Кон из Китая. Замкнула тройку лучших Ци Шао (Китай).
Акмаржан Калмурзаева стала 13-й, Аяна Жолдас -23-й, а Маржан Акжигит - 39-й.
ЭКМ в Руке стал первым в соревновательном календаре.
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