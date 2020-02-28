Жанбота Алдабергенова завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на территории горнолыжного курорта Oi-Qaragai Lesnaya Skazkа, проходит этап Кубка мира по фристайл-акробатике. По итогам соревнований у женщин в активе команды Казахстана - бронзовая медаль, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ее завоевала Жанбота Алдабергенова. Спортсменка уверенно провела первый заезд, попав в число шести финалистов со вторым результатом. В решающей части соревнований Алдабергенова набрала 71,20 балла. Этот результат позволил ей завоевать бронзовую награду этапа.

Первое место по итогам турнира завоевала Надежда Махнатская из Украины. «Серебро» - в активе у Меган Ник (США).