Жанбота Алдабергенова вышла в финал этапа Кубка мира по фристайл-акробатике

РУКА. КАЗИНФОРМ - В Руке (Финляндия) проходит этап Кубка мира по фристайл-акробатике. Казахстанка Жанбота Алдабергенова успешно преодолела квалификацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В отборочном раунде она показала девятый результат. В сумме она набрала 83,16 балла.

Маржан Акжигит стала 14-й, Акмаржан Калмурзаева - 18-й, а Аяна Жолдас показала 25-й результат. В финал выходили 12 спортсменок.