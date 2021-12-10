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Жанбота Алдабергенова вышла в финал этапа Кубка мира по фристайл-акробатике

10 Декабря 2021 17:15
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Жанбота Алдабергенова вышла в финал этапа Кубка мира по фристайл-акробатике

РУКА. КАЗИНФОРМ - В Руке (Финляндия) проходит этап Кубка мира по фристайл-акробатике. Казахстанка Жанбота Алдабергенова успешно преодолела квалификацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В отборочном раунде она показала девятый результат. В сумме она набрала 83,16 балла.

Маржан Акжигит стала 14-й, Акмаржан Калмурзаева - 18-й, а Аяна Жолдас показала 25-й результат. В финал выходили 12 спортсменок.


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