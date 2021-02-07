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    08:33, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Жанбота Алдабергенова стала пятой на этапе Кубка мира в США по фристайл-акробатике

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    ДИР ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - В Дир Вэлли (США) завершился очередной этап Кубка мира по фристайл-акробатике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    По итогам финального заезда казахстанская спортсменка Жанбота Алдабергенова заняла пятое место. Алдабергенова за своё выступление набрала 71.92 балла.

    На первом месте расположилась Даниэль Скотт из Австралии, которая набрала 90.59 балла. «Серебро» в активе у Винтер Винеки из США (87.77 балла). Замкнула тройку лидеров ее соотечественница Кайла Кун, которая набрала 74.82 балла.


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