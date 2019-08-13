Жанболат Мелдешов ушел с поста президента Центра международных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пост президента Центра международных программ покинул Жанболат Мелдешов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу центра в Facebook.

«Он руководил организацией с 2016 года. За это время в работе центра произошло много положительных перемен. Благодаря новаторскому подходу и высокой самоотдаче первого руководителя центр укрепил свой авторитет среди зарубежных партнеров.

Удалось в разы увеличить количество грантов, выделяемых иностранными вузами. Сегодня у граждан Казахстана есть возможность получать бесплатное высшее образование, помимо стипендии «Болашак». Ежегодно привлекается более 20 тысяч образовательных грантов от сильнейших вузов. И это только малая толика результата его деятельности.

Жанболат Мелдешов стоял у истоков создания проектов, плоды которых сегодня на себе ощущают казахстанцы, стремящиеся получить качественные знания», – говорится в тексте сообщения.

Коллектив АО «Центр международных программ» поблагодарил Жанболата Мелдешева за работу.