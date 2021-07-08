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    07:29, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Жанатасская ветровая электростанция введена в строй действующих

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования 30-летия Независимости Казахстана в Сарысуском районе Жамбылской области запущена в эксплуатацию Жанатасская ветровая электростанция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, строительство ВЭС начато в 2017 году. Проект стартовал 15 июня 2019 года, в этом году запущены все 40 ветряных турбин. Оборудование полностью поставляется из Китайской Народной Республики.

    «Эта ветровая электростанция станет крупнейшей по объему станцией по производству электроэнергии в Средней Азии. Ее пользователями станут жители района и области», - сказал в ходе торжественного открытия заместитель акима Жамбылской области Алмас Мадиев.

    По предварительным прогнозам, ветроэлектростанция «Жанатас» сможет обеспечить электричеством не только Сарысуский район, но и несколько населенных пунктов. При полном запуске проекта производственная мощность составит 100 мегаватт.

    Общая стоимость проекта составляет 130 миллионов долларов. В рамках проекта построено 40 ветроэнергетических блоков, установлено электрооборудование мощностью 2,5 мегаватта, а также станционный узел и многофункциональный центр.

    «ТОО «Ветровая электростанция «Жанатас» вносит свой вклад в развитие промышленной отрасли региона. Только в первом квартале произведено продукции на 1,2 млрд тенге», - говорит менеджер товарищества Наурызбек Жумагазин.

    В целом проект позволит не только ликвидировать дефицит электроэнергии в южном Казахстане, но и повысить эффективность работы горнодобывающих предприятий.

    Компания оказывает и социальную помощь региону. Так, Центральной больнице города горняков Жанатаса был подарен автомобиль скорой помощи. Отремонтирована кровля жилого дома и проведены ремонтные работы пяти квартир общей стоимостью 10 миллионов тенге. Благоустроена аллея «Ынтымак» в городе Жанатасе, общая стоимость работ составила 19 миллионов тенге.

    Отметим, что проведена проверка санитарно-эпидемиологического воздействия Жанатасской ветровой электростанции на окружающую среду и получено положительное заключение управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.



    Теги:
    Инфраструктурные проекты Жамбылская область Энергетика
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