Жанатасская ВЭС позволит ликвидировать дефицит электроэнергии в южном Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области активно развивают «зеленую» энергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области с рабочим визитом находится министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбит Атамкулов. Вместе с акимом области Бердибеком Сапарбаевым он знакомится с деятельностью промышленных объектов. В Сарысуском районе он ознакомился с работой ТОО «Жанатасская ветровая электростанция».

Напомним, в июле 2021 года в Сарысуском районе Жамбылской области запущена в эксплуатацию Жанатасская ветровая электростанция. Строительство ВЭС было начато в 2017 году. Летом 2021 года запустили все 40 ветряных турбин. Оборудование поставляется из Китайской Народной Республики. По предварительным прогнозам, ветроэлектростанция «Жанатас» может обеспечить электричеством не только Сарысуский район, но и несколько населенных пунктов. При полном запуске проекта производственная мощность составит 100 мегаватт. Компания оказывает социальную помощь региону.

О деятельности станции рассказал генеральный директор ТОО «Жанатасская ветровая электростанция» Гуо Ким.

По его словам, China Power является основной дочерней компанией State Power Investment Corporation Ltd. В предпринимательские функции China Power входит развитие, строительство, владение, эксплуатация и управление крупными электростанциями. В 2020 году компания установила в ряде стран электростанции общей мощностью 176 млн. кВт. На данный момент мощность ветровой электростанции в Сарысуском районе составляет 100 мВт. Планируется увеличение до 350 млн кВт электроэнергии ежегодно.

Министр Бейбит Атамкулов ознакомился с работой станции и поинтересовался, почему компания выбрала именно этот регион.

«Нас привлек комфортный климат. Если бы не ветер, мы бы не смогли реализовать подобный проект за три года», - ответил Гуо Ким, отметив идеальные условия для создания ВЭС, так как в окрестностях города Жанатаса Сарысуского районы круглогодично дуют сильные ветра.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил, что представители местной компании планируют построить ветровую электростанцию мощностью 400 мВт, под которую уже выделено более 130 гектаров земли.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбит Атамкулов заверил, что всегда готов поддержать проекты во благо народа. Он побеседовал с местными молодыми специалистами и пожелал им нарастить профессионализм и встать во главе отечественных компаний.

Отметим, что это крупнейший проект в Центральной Азии. Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Построено и установлено более 40 ветровых электроблоков и электроборудование мощностью 2,5 мВт, а также узловая станция и многофункциональный центр.

Проект позволит не только ликвидировать дефицит электроэнергии в южном Казахстане, но и повысить эффективность работы жамбылских горнодобывающих предприятий.