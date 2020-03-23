Жанат Шыбыкбаев: Наурыз – наш главный праздник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий солист «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана, знаменитый оперный певец Жанат Шыбыкбаев рассказал МИА «Казинформ» как празднует Наурыз в этом году.

- По традиции, каждая семья заранее, со всей ответственностью, готовится ко встрече Наурыза. А как к этому празднику готовитесь вы?

- Традиционно мы отмечаем этот праздник весело, в кругу друзей, родных, знакомых. Ходим в гости, гуляем по городу, соблюдаем все традиции и обычаи нашего народа. Как вы понимаете, сейчас ситуация изменилась, из-за коронавируса мы не можем встретиться, обняться, пожелать друг другу здоровья, но тем не менее дух праздника сохранился, настроение отличное. В этом году мы отмечаем его в тесном семейном кругу. Чтобы весь год все невзгоды обходили всех домочадцев стороной, мы приводим в порядок свой дом, происходит, своего рода, обновление физически и духовно.

- В каждом регионе Казахстана существуют свои традиции празднования Наурыза. А как отмечает этот праздник ваша семья?

- Накрываем стол. Главным его украшением всегда бывает Наурыз коже. Мое любимое блюдо – бесбармак, наверное, я не один такой, потому что это действительно одно из самых вкусных угощений нашего народа. А чтобы год был сладким и богатым, на праздничном столе всегда есть курага, изюм, орехи.

- Раньше люди верили, что человек, встретивший Наурыз в обновке, весь год будет доволен. Поэтому в эти дни все люди надевают лучшие одежды, а многие во время праздника носят национальные наряды. Есть ли такая традиция в вашей семье?

- Все члены нашей семьи, безусловно, одеваются нарядно, я всегда надеваю тюбетейку, яркие весенние краски обязательно присутствуют в одежде, женщины надевают национальные украшения.

- Частью любого казахского праздничного дастархана непременно являются песни, игра на национальных инструментах. Какие самые любимые песни вашей семьи?

- Люблю абсолютно все казахские национальные песни, все они очень дороги мне. Семья у меня музыкальная, поэтому поют все с огромным удовольствием. Начинаем с попурри и потом все, что вспомним. Этот год посвящен празднованию 175-летия Абая, поэтому песни великого мыслителя тоже присутствуют в нашем семейном репертуаре – «Көзімнің қарасы» и многие другие. Кроме того, всегда поем песни Шамши Калдаякова, музыка объединяет нашу семью и всех людей.

- Наверняка вам нередко приходилось встречать праздник на сцене, исполняя национальные музыкальные шедевры. С какими чувствами вы выходите на сцену и исполняете всеми любимые произведения в такой день?

- Задача артистов – подарить праздник людям, поэтому, прежде всего, он должен быть у нас в душе и это приподнятое настроение передается в зал. Прежде всего, испытываю патриотические чувства, духовное единение с каждым сидящим в зале, потому что мы чувствуем как зрители отзываются на душевные национальные песни. Бывает, что весь зал поет вместе с нами. Сейчас с ностальгией вспоминаю, как в течение месяца мы выступали на разных театральных и концертных площадках с программами, посвященными Наурызу. Уверен, что все будет хорошо, и уже в следующем году мы снова сможем встретить наш любимый праздник вместе.





Напомним, что за время своей творческой деятельности Жанат Шыбыкбаев давал концерты в таких странах, как Германия, Италия, Россия, Франция, Турция, Туркмения, Япония и др. Имеет почётные награды и звания, среди которых орден «Курмет» и медаль «За безупречную службу».