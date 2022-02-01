Жанат Самат возглавила «Жасыл Даму»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК С. Брекешева председателем правления АО «Жасыл Даму» назначена Ж. Самат. Напомним, что АО «Жасыл Даму» определён новым оператором по утильсбору в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.
Жанат Самат родилась в 1980 году в городе Актау. В 2001 году окончила Актауский университет им. Есенова.
Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангыстауской области. В разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей.
В 2008 году стала заместителем начальника Управления предпринимательства и промышленности Мангыстауской области, затем назначена на должность заместителя председателя правления АО «НК «СПК «Каспий».
С 2014 по 2016 годы работала председателем правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация» Байконыр (Байконур)» в городе Кызылорда.
С 2019 года была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
С 2020 года работала генеральным директором РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Замужем, воспитывает троих детей. Кандидат экономических наук.
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