Жанат Самат возглавила «Жасыл Даму»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК С. Брекешева председателем правления АО «Жасыл Даму» назначена Ж. Самат. Напомним, что АО «Жасыл Даму» определён новым оператором по утильсбору в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Жанат Самат родилась в 1980 году в городе Актау. В 2001 году окончила Актауский университет им. Есенова.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангыстауской области. В разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей.

В 2008 году стала заместителем начальника Управления предпринимательства и промышленности Мангыстауской области, затем назначена на должность заместителя председателя правления АО «НК «СПК «Каспий».

С 2014 по 2016 годы работала председателем правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация» Байконыр (Байконур)» в городе Кызылорда.

С 2019 года была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 2020 года работала генеральным директором РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Замужем, воспитывает троих детей. Кандидат экономических наук.