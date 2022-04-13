Жанат Самат покинула пост главы оператора по утильсбору «Жасыл даму»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жанат Самат покинула пост главы АО «Жасыл даму», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердил директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев.

По его словам, Жанат Самат покинула пост главы «Жасыл даму» в связи с переходом на другую должность.

Напомним , что 1 февраля текущего года приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК С. Брекешева председателем правления АО «Жасыл Даму» была назначена Жанат Самат. АО «Жасыл Даму» определён новым оператором по утильсбору в Казахстане.

Трудовую деятельность Ж.Самат начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангыстауской области. В разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей. В 2008 году стала заместителем начальника Управления предпринимательства и промышленности Мангыстауской области, затем назначена на должность заместителя председателя правления АО «НК «СПК «Каспий». С 2014 по 2016 годы работала председателем правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация» Байконыр (Байконур)» в городе Кызылорда. С 2019 года была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. С 2020 года работала генеральным директором РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.