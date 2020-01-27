Жанат Элиманов назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Элиманов Жанат Калдыбекович назначен на должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Жанат Элиманов родился в 1978 году в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности и.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды.

С 2000 по 2007 год работал в органах прокуратуры Карагандинской области и г. Нур-Султан.

С 2007 по 2017 годы занимал различные должности в структурах министерства юстиций и финансов, Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2017 по 2019 годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры РК.

С февраля по апрель 2019 года работал заместителем прокурора Карагандинской области.

С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.