Жанат Элиманов назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Элиманов Жанат Калдыбекович назначен на должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Жанат Элиманов родился в 1978 году в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова.
Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности и.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды.
С 2000 по 2007 год работал в органах прокуратуры Карагандинской области и г. Нур-Султан.
С 2007 по 2017 годы занимал различные должности в структурах министерства юстиций и финансов, Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
С 2017 по 2019 годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры РК.
С февраля по апрель 2019 года работал заместителем прокурора Карагандинской области.
С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
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