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Жанар Жарылгасова назначена руководителем аппарата Министерства энергетики РК

28 Января 2022 12:15
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Жанар Жарылгасова назначена руководителем аппарата Министерства энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра энергетики РК Жарылгасова Жанар Шайкиевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства энергетики Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Жанар Жарылгасова родилась в 1973 году в г. Жамбыле. Окончила Актауский политехнический университет им. Ш. Есенова, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК, Национальную школу управления (Франция).

Трудовую деятельность начала в 1996 г. в должности ведущего инженера кафедры «Химическая технология топлива и углеводородных металлов» КазНТУ им. К. Сатпаева.

В 2000-2008 гг. — работала в структуре Министерства энергетики и минеральных ресурсов.

В 2008-2010 гг. — главный эксперт управления лицензирования, лицензионного контроля и юридического обеспечения Комитета по государственному и энергетическому надзору Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2010-2014 гг. — занимала различные должности в управлениях Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2020 гг. — работала на руководящих должностях в структуре Министерства энергетики РК.

С января 2020 года по настоящее время являлась заведующим сектора Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.


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