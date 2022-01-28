Жанар Жарылгасова назначена руководителем аппарата Министерства энергетики РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра энергетики РК Жарылгасова Жанар Шайкиевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства энергетики Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Жанар Жарылгасова родилась в 1973 году в г. Жамбыле. Окончила Актауский политехнический университет им. Ш. Есенова, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК, Национальную школу управления (Франция).
Трудовую деятельность начала в 1996 г. в должности ведущего инженера кафедры «Химическая технология топлива и углеводородных металлов» КазНТУ им. К. Сатпаева.
В 2000-2008 гг. — работала в структуре Министерства энергетики и минеральных ресурсов.
В 2008-2010 гг. — главный эксперт управления лицензирования, лицензионного контроля и юридического обеспечения Комитета по государственному и энергетическому надзору Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2010-2014 гг. — занимала различные должности в управлениях Министерства нефти и газа РК.
В 2014-2020 гг. — работала на руководящих должностях в структуре Министерства энергетики РК.
С января 2020 года по настоящее время являлась заведующим сектора Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.
- Алихан Смаилов провел совещания по вопросам разработки программы действий Правительства на 2022 год
- Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
- Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
- Алихан Смаилов поручил внести в Правительство проект Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК»
- «QazVac» ничем не уступает в эффективности зарубежным вакцинам - Ералы Тугжанов
- 43 страны мира выразили готовность приобрести вакцину «QazVac» - Ералы Тугжанов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана