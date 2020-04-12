Жанар Буканова: Все казахстанское общество будет участвовать в реализации Программы «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшем будущем все казахстанское общество будет вовлечено в реализацию Программы «Рухани жаңғыру». Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» руководитель центра «Рухани жаңғыру» НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жанар Буканова.

– Жанар Каликановна, какие перемены лично Вы видите в стране, благодаря проектам, реализуемым в рамках программы «Рухани жаңғыру»?

– Результаты по каждому направлению Программы значительные. В рамках Программы «Рухани жаңғыру» реализуется 13 спецпроектов. По направлению «Культ знаний» действует спецпроект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». В настоящее время 77 учебников гуманитарного цикла переведены на казахский язык. Из них 47 изданы и распространены в 132 вузах страны.

Реализация спецроекта «Туған жер», по направлению «Эволюционное, а не революционное развитие», ведется по двум основным блокам – это краеведческая работа и развитие меценатства. По информации Министерства образования и науки, на 2019-2020 учебный год в школах действуют 2 179 краеведческих кружков. В школьную программу в 5-7 классах введен интегрированный учебный курс «Краеведение». За счет спонсорских средств за 3 года реализации Программы привлечено около 270 млрд. тенге, построены более 2 600 социальных объектов и реконструировано 2 142 объекта.

Целью специального проекта «Сакральная география Казахстана» является восстановление, сохранение и популяризация исторических и культурных памятников, святых мест Казахстана. Научно-исследовательским центром «Қасиетті Қазақстан» проведены этнокультурные экспедиции по сакральным объектам страны. Результатами данных экспедиций являются книги «Сакральные объекты Казахстана общенационального значения» и «Региональные сакральные объекты Казахстана». С начала запуска программы были проведены научно-реставрационные работы на 48 памятниках истории и культуры республиканского значения. Разработаны 63 новых туристических маршрута по сакральным объектам.

Популяризации лучших достижений современной культуры Казахстана в стране и за рубежом посвящен специальный проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Одним из ярчайших проектов стало «Шествие Золотого человека по музеям мира», в течение трех лет выставки будут проведены в 26 странах мира. На 71-ом Каннском международном фестивале прошла выставка Национального павильона Казахстана, где были представлены лучшие кинокартины последних лет и новые работы молодых кинематографистов – «Казахское ханство» Р. Абдрашева, «Амре» Дж. Веспа, «Аруах» Х.Ахметова. В 2018 году был выпущен каталог «Антология современного казахского изобразительного искусства» на казахском, русском и английском языках. Произведения казахстанской литературы, по жанрам «проза» и «поэзия», переведены на 6 языков ООН.

Специальный проект «100 новых лиц Казахстана» направлен на популяризацию историй успешных людей, олицетворяющих современный Казахстан, его успехи и достижения в различных сферах деятельности. За три года, путем всенародного онлайн голосования, было определено 163 победителя. О них сняты фильмы, которые показаны на телевидении и в Интернете.

– Как Вы думаете, почему на момент внедрения Программа подверглась критике, начиная от разговоров на кухнях до публичных высказываний в социальных сетях?

– Следует отметить, что, в целом, широкая общественность Программу поддержала, в том числе деятели культуры, писатели, обществоведы, историки, краеведы, философы. Их волнуют не только вопросы сохранения исторической памяти нашего прошлого, но и то, каким будет казахстанское общество в условиях 4-ой промышленной революции, насколько мы готовы к глобальным вызовам современности. Ответы на эти вопросы были даны в двух программных статьях Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи». Правда, позже в социальных сетях появились негативные оценки, но они не выражали отношение к самой Программе, это были оценки хода ее реализации.

Дело в том, что Республиканским проектным офисом была проведена масштабная работа в центре и на местах. Были запущены более 10 проектов республиканского уровня. Большую работу провел Центральный экспертный совет, который действовал при Национальной комиссии по реализации Программы «Рухани жаңғыру». В регионах в полную мощь действовали региональные проектные офисы. Благодаря им мы имеем большую базу уникальных и разнообразных региональных проектов.

А вот появление полярных точек зрений на реализацию Программы, скорее было связано с тем, что организаторы увлеклись осуществлением самих проектов, не разъясняя сути самой Программы. Например, многим не понятно, почему логотипом Программы избрана птица, что это за птица. Анализ, проведенный нашим Институтом, показывает, что усиленное внимание уделялось только одному, отчасти двум направлениям Программы. Все 13 проектов нацелены на историко-культурное возрождение. Остальные направления: «Открытость сознания»; «Конкурентоспособность»; «Культ знания»; «Прагматизм»; «Эволюционное развитие» имеют лишь по одному реализуемому проекту или вовсе не имеют. Из числа министерств лишь пять были вовлечены в эту работу. Соответственно, отдельные категории населения не были вовлечены в реализацию Программы.

Поэтому, сейчас нами разрабатываются программы обучения по Программе «Рухани жаңғыру», не только для работников региональных проектных офисов, но и для государственных служащих, педагогов. К концу года будут подготовлены отдельные монографии по Программе, о ее цели и задачах, истоках и генезисе развития. Разрабатываются новые проекты по направлениям, где их недостаточно.

– Основной месседж Елбасы, заложенный в Программе, – это модернизация сознания. Что, на Ваш взгляд, казахстанское общество должно сохранить на века, и от чего необходимо избавиться как можно скорее.

– На этот вопрос, думаю, будет правильным ответить словами самого Елбасы Н. А. Назарбаева: «гордиться своей историей, сохранять многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации». Конечно, казахстанское общество является полиэтничным. Елбасы неоднократно подчеркивал, что это одно из преимуществ нашего общества. Уже на протяжении века совместно проживают в нашей стране более 140 этносов и этнических групп, которые демонстрируют взаимное уважение к языкам, традициям и обычаям друг друга. Сложился некий сплав – «казахстанский народ». Поэтому, очень важно укреплять этот сплав межкультурными связями, ценить и беречь согласие в обществе. Следует также избавляться от различных фобий, иметь «открытое сознание» ко всему новому, прогрессивному, что есть у иных этносов и этнических групп. И еще один, на мой взгляд, важный момент: по данным социологических опросов, ежегодно растет количество респондентов, высоко ценящих верховенство закона и законопослушность, а это залог безопасного и толерантного общества.

– В этом году особое внимание в рамках программы «Рухани жаңғыру» уделяется продвижению семейных ценностей и на личностное развитие. Что Вы можете сказать по этому поводу?

– Воспитание личности идет, прежде всего, в семье. Ценность семьи для каждого человека имеет большее значение, поскольку именно в семье идет формирование его мировоззрения и, где он приобретает собственный семейный жизненный опыт. Если учитывать, что семья – это маленькая модель государства, то взаимовлияние семьи и государства неоспоримо. Предложенный нами проект «Отбасы – бақыт мекені» предусматривает проведение и осуществление ряда мер, в том числе: добрачная диагностика молодых пар при подаче заявления на брак в отделении РАГСА; создание семейных центров для родителей и учащихся по обучению эффективного выстраивания гармоничных взаимоотношений в семье; разъяснение ценностей семьи, брака, детей, родства и супружества в обществе.

– Как, по Вашему мнению, воспитать прагматичную нацию?

– Прагматизм, как часть образа жизни, является значимой составляющей личностного развития, а выработка рациональных привычек напрямую влияет на конкурентоспособность в будущем. В настоящее время Центром «Рухани жаңғыру» начата разработка проекта «Үнемді қоғам», что в переводе означает «бережливое общество». Главной целью проекта будет закрепление в сознании казахстанцев рациональных привычек, точное знание национальных и личных ресурсов, о чем говорит Елбасы в своей статье, их экономное расходование, отказ от расточительства, кичливости. Думаю, было бы актуальным сделать некоторую «ревизию» поведенческим нормам, которые характерны кочевой цивилизации, где вся жизнь была пропитана прагматизмом. В рамках проекта планируются: внедрение факультативных занятий; проведение обучающих тренингов на платформе «Открытый Университет» по таким темам, как: тайм-менеджмент; семь навыков эффективных людей; популяризация практических советов и навыков в формате «правила современной жизни»; через информационные каналы.

А в республиканском Плане мероприятий по реализации Программы предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение финансовой грамотности населения в вопросах планирования и расходования личных ресурсов.

– Если программа будет приносить ежегодные плоды, каким вы видите наше государство через 5-7 лет?

– Очень интересный вопрос. В феврале текущего года в нашем Институте начаты прогностические исследования по трем темам: развитие инклюзивного мировозрения и общества; формирование современного портрета молодого казахстанца; международное позиционирование Казахстана на международной арене. В конце года мы получим предварительные результаты по ним. В целом, вижу наше общество в обозримом будущем прежде всего инклюзивным, где все объединены общей идеей «Рухани жаңғыру» и вовлечены в ее осуществление.

В заключение хотелось бы отметить, что зарубежные эксперты считают Программу «Рухани жангыру» уникальным документом, не имеющим аналогов в других странах СНГ.

В целом, я уверена, у Казахстана достаточно хороший потенциал, чтобы стать конкурентоспособной нацией. В мировом рейтинге «The global innovation index-2016» Казахстан в своей группе стран Центральной и Южной Азии занимает 2 место после Индии, третьим идет Иран. Но в группе внедрения инноваций наша страна занимает невысокие позиции. Думаю, нам есть над чем работать.. Главное, у нашей страны есть ценностные ориентиры, которые обозначены Елбасы в его программных статьях.