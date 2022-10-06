Жанар Айтжан  назначена постпредом Казахстана при ВТО и международных экономических организациях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Айтжан Жанар Сейдакметкызы назначена постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Жанар Сейдакметкызы Айтжан родилась 9 мая 1965 года. Окончила исторический факультет Казахского государственного университета, программу по экономике и финансам в Объединённом Венском Институте, имеет степень магистра Школы государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.

В 1989-1991 годах стажировалась в Московском государственном университете и Карлов университете в г. Прага.

С 1993 по 1996 годы являлась координатором программ Представительства ООН в Казахстане. С 1997 по 1999 годы работала руководителем программ ПРООН в области экономики и государственного управления в Монголии, и с 1999 пр 2002 годы - куратором программ отдела стран Центральной Азии Регионального бюро Европы и СНГ ПРООН в Нью-Йорке.

С 2003 по 2010 годы была ответственна за внешнюю торговлю Казахстана в должности Вице-министра индустрии и торговли РК. В период с 2005 года по 2016 год исполняла обязанности Специального представителя Республики Казахстан на переговорах по вступлению во Всемирную торговую организацию.

В 2010 году была назначена министром экономического развития и торговли РК, с 2011 по 2016 годы работала министром по делам экономической интеграции РК.

В 2016-2019 годы - Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, а также Посол РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан по совместительству.

С 2016 по 2022 годы занимала должность Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Фото: azh.kz