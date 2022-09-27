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Жанаозенские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по панкратиону

Редактор:  
Алла Серикбаева
27 Сентября 2022, 22:25
Жанаозенские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по панкратиону

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жанаозенские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по панкратиону, который проходил в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов со всех областей Казахстана.

В поток состязаний влились также 23 ученика из кружка Кудо, который тренируется в Доме творчества школьников Жанаозена. В итоге жанаозенские спортсмены заняли весь пъедестал почета.

«Спорт Кудо соответствует всем восточным единоборствам. Каждый день ходим на тренировки. Секция работает в Доме творчества школьников с 2012 года. Сейчас в нашем составе более 400 маленьких кудоистов. В целом здесь могут заниматься дети в возрасте от шести до 18 лет», - сообщил тренер Арман Султанбаев.

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Спорт   Мангистауская область   Общество   Актау  
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