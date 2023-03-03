Жанабай Мейрманкулов возглавил управление культуры Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления культуры города Астаны стал Жанабай Мейрманкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мейрманкулов Жанабай Бердикулович родился 22 декабря 1985 года. В 2007 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет, в 2014-м - Евразийский гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 2008 году, работал главным специалистом отдела по работе с вузами и молодежными организациями управления внутренней политики.

С 2021 года занимал должность заместителя руководителя управления культуры столицы.