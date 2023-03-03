Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Жанабай Мейрманкулов возглавил управление культуры Астаны

3 Марта 2023, 08:29
Жанабай Мейрманкулов возглавил управление культуры Астаны Фото: instagram.com/astana.madeniet

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления культуры города Астаны стал Жанабай Мейрманкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мейрманкулов Жанабай Бердикулович родился 22 декабря 1985 года. В 2007 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет, в 2014-м - Евразийский гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 2008 году, работал главным специалистом отдела по работе с вузами и молодежными организациями управления внутренней политики.

С 2021 года занимал должность заместителя руководителя управления культуры столицы.


Новости по теме
Американская школьница сыграла на домбре «Қара жорға»
Более 1000 мероприятий пройдут в Наурыз мейрамы в Акмолинской области
Праздничные колесницы объедут окраины Тараза с концертами и подарками в дни Наурыз мейрамы
Теги:
Читайте также
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 марта
Астанчанина подозревают в хранении «синтетики» в особо крупном размере
Более тысячи продуктовых корзин раздали нуждающимся в Астане в преддверии Наурыза
Победителей студенческого конкурса по арбитражным слушаниям наградили в Астане
Более 1000 мероприятий пройдут в Наурыз мейрамы в Акмолинской области
Американская школьница сыграла на домбре «Қара жорға»
Минобороны Азербайджана изучает организацию деятельности военной полиции в Казахстане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 марта
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей