Жаңа Қазақстан: обновленной стране – новые регионы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Историческим событием для нашей республики в уходящем году стало создание трех новых областей. С момента обретения независимости количество регионов в стране менялось несколько раз. Так, в 1991 году в республике было 19 областей, а в 1997 году их количество было сокращено до 14. В 2022 году по инициативе Главы государства в административно-территориальную структуру РК был внесен ряд изменений. В результате появились три новые области: Абайская, Жетысуская и Улытауская. Сегодня это уже полноценные регионы со своими районами, акимами, системой управления. О том, как изменилась страна благодаря этой реформе, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Почему были созданы новые области

В Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совершенствования административно-территориальной структуры страны.

Фото: akorda.kz

«Процветание нашего государства напрямую зависит от того, насколько сильными будут регионы. На этой задаче я более подробно остановился в своем Послании в 2019 году. Позиция «сильные регионы - сильная страна» всегда актуальна. В этой связи очень важно, чтобы административно-территориальная структура страны оставалась оптимальной», - сказал Глава государства.

4 мая 2022 года Президент подписал Указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», в котором говорилось о переносе административного центра Алматинской области из Талдыкоргана в Конаев и об образовании трех областей.

Свое решение о создании новых областей Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил тем, что внутренняя инфраструктура данных регионов сильно изношена, и это оказывает прямое влияние на качество жизни населения этих регионов. Как известно, с приданием статуса областного значения жизнь региона меняется в лучшую сторону. Статус области позволяет направлять больше средств и ресурсов для их развития.

По этой причине в целях возрождения регионов, богатых полезными ископаемыми, регионов с сакральными местами, а значит и с туристическим потенциалом, и были созданы новые области.

В состав Абайской области вошли 8 районов

25 лет назад, в 1997 году, Семипалатинская область была упразднена. С тех пор качество жизни населения семейчан снизилось, а состояние инфраструктуры оставляло желать лучшего.

Местные жители много раз писали обращения с просьбой о возвращении статуса области, об этом писали и в СМИ, и в социальных сетях. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, руководствуясь концепцией «Слышащего государства», в очередной раз прислушался к гласу народа и предложил вернуть Семипалатинскому региону статус отдельной области. Эту инициативу он озвучил в своем Послании от 16 марта текущего года.

«В первую очередь, предлагаю образовать Абайскую область, центром которой станет город Семей. Знаю, что жители региона уже давно поднимают этот вопрос. Сегодня там много нерешенных проблем, к примеру, устаревшая инфраструктура. Не радует и состояние города Семея, бывшего в свое время центром движения «Алаш». Мы должны восстановить историческую справедливость и возродить этот сакральный край, подаривший нашему народу немало великих сынов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Выделенная из Восточно-Казахстанской области территория этого региона составляет 185,5 тысячи квадратных километров. Центр - город Семей.

Сегодня в состав Абайской области входят 8 районов: Абай, Аягоз, Аксуат, Бескарагай, Бородулиха, Жарма, Кокпекты, Урджар и 2 города - Семипалатинск и Курчатов. Население новой области составляет 638 тысяч человек. Акимом области назначен Нурлан Уранхаев.

Фото: gov.kz

В сентябре в рамках рабочих поездок по регионам Глава государства посетил Абайскую область и встретился с общественностью региона. В своем выступлении он отметил, что возвращение статуса области позволит оперативно решить социально-экономические проблемы региона и будет способствовать повышению благосостояния граждан.

Фото: akorda.kz

«Этот шаг позволит оперативно решать социально-экономические проблемы и будет способствовать повышению благосостояния местных жителей. Будут созданы условия для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. Прямое финансирование области будет системно осуществляется из республиканского бюджета. Это решение ознаменовало, по сути, торжество исторической справедливости. В знак особого уважения к великому Абаю вновь созданная область названа его именем. Ведь Абай стал символом нации и народа. Семей и Абай – неразделимые понятия. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех с созданием Абайской области!» - сказал Президент.

Фото: gov.kz

В ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать комплексный план развития Абайской области. Эту новость с удовлетворением приняли жители региона. Они отмечают, что Президент своим решением открыл путь к возрождению Семея.

Улытауская область имеет большой туристический потенциал

Глава государства предложил также создать Улытаускую область на территории бывшей Жезказганской, которая, как и Семипалатинский регион, в 1997 году была лишена этого статуса.

«Создание автономной области в этом регионе – важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил особую роль региона в истории Казахстана.

Фото: akorda.kz

«Улытау, расположенный в самом сердце огромной казахской земли, занимает особое место в нашей истории. Здесь проходили великие собрания, решалась судьба страны. Этот район, расположенный в районе Сарыарка, имеет большой туристический потенциал. Необходимо рационально использовать его производственные мощности, логистические возможности. Одним словом, мы открываем путь к развитию Улытауского региона», - сказал Глава государства в своем Послании.

В настоящее время известны административно-территориальное устройство и руководящий состав данного региона. Акимом Улытауской области был назначен Берик Әбдіғалиұлы.

Фото: gov.kz

В состав нового региона вошли 3 города областного значения - Жезказган, Каражал и Сатпаев, а также 2 района - Жанаарка и Улытау. Площадь области составляет почти 189 тысяч квадратных километров, а численность населения - 230 тысяч человек.

В июне текущего года в рамках рабочей поездки по регионам Касым-Жомарт Токаев посетил и Улытау. Ознакомившись с состоянием дел в городе Жезказгане и регионе в целом, Президент выразил поддержку предложениям по развитию области. Глава государства отметил, что в первую очередь необходимо улучшить качество жизни местных жителей и поручил Правительству и областному акимату приложить усилия для решения дорожных вопросов, вопросов экологии, сферы образования.

Фото: akorda.kz

Алматинская область поделена на две части: Жетысу и Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании от 16 мая предложил разделить Алматинскую область на две части. Перенаселенность и удаленность населенных пунктов от областного центра и районов стали проблемой для жителей региона.

По мнению Президента, проблем с алматинской агломерацией достаточно много. Население области в основном сосредоточено вокруг мегаполиса. Для того, чтобы решить проблему в Узынагаше, Талгаре или Талдыкоргане, нужно попасть в областной центр, а это не близко.

«Учитывая эти и другие моменты, предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Центр Алматинской области должен находиться в Капшагае. Центр Жетысуской области - в Талдыкоргане», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время выступления сПосланием народу Казахстана.

Выделенный из состава Алматинской области регион Жетысу стал одним из самых крупнонаселенных регионов страны. В нем проживает более 650 тысяч человек. Административный центр области - город Талдыкорган.

Область теперь включает в себя 8 районов – Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский, Саркандский районы и 2 города - Талдыкорган и Текели. Акимом области назначен бывший депутат Сената Парламента РК Бейбит Исабаев.

Впоследствии город Капшагай – центр Алматинской области – был переименован в город Конаев.

Напомним, в октябре текущего года Глава государства посетил Жетысускую область и встретился с жителями региона. В ходе встречи он отметил, что площадь бывшей Алматинской области была большой, было принято решение о разделении области на две части для совершенствования местного управления.

«Территория прежней Алматинской области была слишком большой. Для повышения эффективности работы местных органов управления мы разделили область на два отдельных региона. Это тщательно продуманное решение, призванное, прежде всего, улучшить жизнь местных жителей... Для повышения социально-экономического потенциала Жетысуской области выделяются необходимые средства из бюджета, оказывается помощь. Это будет способствовать привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры. В этом - наша основная задача», - сказал Президент в ходе встречи с общественностью.

Кроме того, в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев специально остановился на некоторых вопросах, которые придадут новый импульс развитию Жетысуского региона. Прежде всего это развитие сельского хозяйства и производство продуктов питания – самые проблемные вопросы.

В частности, Президент поручил запустить простаивающие заводы, отметив, что возможно, нужно привлечь новых инвесторов.

«Необходимо обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил важность привлечения в регион международных транспортно-логистических компаний с учетом транзитных возможностей. Касаясь других проблемных вопросов региона, он дал ряд поручений руководству области и Правительству.

Появление новых областей на карте нашей страны имеет не только понятные исторические предпосылки, но и экономические причины. Глава государства в своем Послании отметил, что в регионах, лишенных статуса области, за прошедшие годы сократилось население и снизилось качество жизни.

По сути, прошедшая административно-территориальная реформа призвана сломать негативный тренд и вдохнуть в эти территории новую жизнь. Теперь перед акимами новых областей стоит задача - в достаточно короткие сроки изменить жизнь граждан в лучшую сторону. Глава государства за этими шагами местных властей будет следить очень пристально. Именно поэтому ряд поручений Президента в этих регионах был очень предметным.



