Жаңа Адамдар провели показ мод «Trash Fashion Day» на свалке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вместе с молодыми дизайнерами Жаңа Адамдар создали коллекцию «трешевой» одежды из мусора, собранного на незаконных свалках Астаны. И там же, прямо на мусорной куче возле жилого комплекса Jetisu, активисты провели модный показ «Trash Fashion Day», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Жаңа Адамдар.

Несанкционированные свалки несут серьезную угрозу для здоровья и жизни горожан. По данным СМИ, в Астане насчитывается более 500 таких незаконных помоек.

Жаңа Адамдар уверены, что свалки под окнами ЖК Астаны — это ненормально.

«Решить эту проблему обычными методами невозможно. Жалобы и письма во всевозможные инстанции не сработают. Нужны тектонические сдвиги в мышлении тех, кто выбрасывает мусор прямо под окна домов, и тех, кто отвечает за территорию, на которой образовалась свалка», - считают в молодежном движении.

Вместе с молодыми дизайнерами Жаңа Адамдар создали коллекцию «трешевой» одежды из мусора, собранного на незаконных свалках Астаны. И там же, прямо на мусорной куче возле жилого комплекса Jetisu, активисты провели модный показ «Trash Fashion Day».

«Каждая модель – это история городской экологической трагедии. Каждое платье – это повод задуматься: «А может, мы тоже виноваты?» Каждая модель – это крик: «Так больше нельзя!»

Кроме того, отдельная фотосессия моделей «Trash Fashion Day» прошла на пороге акимата Астаны. Фактически, городские экологические проблемы сами пришли к властям столицы и заявили о своем существовании», - отмечают в Жаңа Адамдар.

В Жаңа Адамдар отметили, что открывают свой фронт в войне с незаконными свалками в Астане. А значит, допустившим их ответственным лицам стоит поторопиться, и привести в порядок вверенную им территорию, или уступить свое место тем, кто сможет с этим справиться.

«Не стоит надеяться, что свалка у дома исчезнет сама. Что найдутся люди, которые позаботятся об экологии за нас. Нет, только мы сами в ответе за свое будущее. Абсолютно каждый может сделать так, чтобы мир вокруг стал чуточку чище. Все, в том числе и ответственные чиновники, должны обратить внимание на назревающую экологическую катастрофу в Астане. И незамедлительно принять меры по ее предотвращению», - говорит активист Жаңа Адамдар Бауыржан Амантаев.