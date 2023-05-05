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«Жаңа Адамдар» добились ремонта и реконструкции здания КазНУИ

Редактор:  
Артем Волков
5 Мая 2023, 10:50
«Жаңа Адамдар» добились ремонта и реконструкции здания КазНУИ Кадр из видео

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 9 Марта активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» заявили в социальных сетях и СМИ о серьезной проблеме в главном культурном вузе страны. В КазНУИ очень сильно протекает крыша. Ситуация настолько сложная, что руководство Шабыта вынуждено расставлять по всему зданию сотни ведер, в которые собирают дождевую и талую воду, передает МИА «Казинформ».

Администрация университета годами не решало эту проблему, вместо этого массово закупая те самые пластиковые ведра. В итоге дошло до того, что именно такое ведро и стало негласным символом Шабыта.

Активисты движения провели несколько громких акций, после которых о проблеме узнали люди по всей стране и за ее пределами. Мы даже встретились с ректором Шабыта Айман Мусахаджаевой, но эта встреча закончилась ничем.

Благодаря начавшейся общественной кампании дело сдвинулось с мертвой точки. Министерством культуры в ближайшее время будут выделены дополнительные средства в размере более 530 миллионов тенге для ремонта и реконструкции здания КазНУИ.

Студенты Шабыта смогут учиться в комфортных условиях и не думать о своей безопасности в стенах университета.

«Ждем официального подтверждения этой информации и готовимся отпраздновать успешное завершение еще одной нашей гражданской кампании. Искренне благодарим каждого казахстанца, кто помогал нам в нашем непростом деле, всем, кто поддерживал и распространял информацию о проблеме Шабыта в соцсетях. Вместе мы можем добиваться результата. Шелек шабытты құртады!» - активист движения Алихан Сарсенов.

Напомним, ранее активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» поздравили с 65-летием ректора КазНУИ Айман Мусаходжаеву большим баннером, развернутым напротив входа в университет. На баннере была размещена надпись: «Голубого неба над головой, с которого не будет капать вода в ведра», передает корреспондент МИА «Казинформ».


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